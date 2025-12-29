- Teško mi je da nastavim da igram, ali sam motivisan. Nije lako, ali sam vrlo motivisan i pun strasti. Nije važno gde igram, u Evropi ili na Bliskom istoku. Uvek uživam u fudbalu i želim još da igram. Znate koji su moji ciljevi, da osvajam trofeje i stignem do hiljadu golova. Ako ne bude povreda sigurno ću da stignem do broja od hiljadu golova - istakao je Ronaldo koji je pre nešto više od mesec dana u intervjuu sa Pirsom Morganom rekao je da planira da uskoro završi igračku karijeru: