Slušaj vest

Fudbaler Al Nasra i portugalski reprezentativac Kristijano Ronaldo izjavio je da neće završiti igračku karijeru dok ne postigne 1.000 golova.

Ronaldo (40) je u subotu postigao dva gola u pobedi Al Nasra protiv Al Ohduda (3:0) u 11. kolu Profesionalne lige Saudijske Arabije, a trenutno je na kontu od 956 pogodaka. 

Ugovor sa klubom iz Rijada ističe mu 30. juna 2027. godine, a on očekuje da će do tada uspeti da ispuni cilj.

Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia, Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

- Teško mi je da nastavim da igram, ali sam motivisan. Nije lako, ali sam vrlo motivisan i pun strasti. Nije važno gde igram, u Evropi ili na Bliskom istoku. Uvek uživam u fudbalu i želim još da igram. Znate koji su moji ciljevi, da osvajam trofeje i stignem do hiljadu golova. Ako ne bude povreda sigurno ću da stignem do broja od hiljadu golova - istakao je Ronaldo koji je pre nešto više od mesec dana u intervjuu sa Pirsom Morganom rekao je da planira da uskoro završi igračku karijeru:

- Mislim da ću da budem spreman. Biće teško, verovatno ću plakati - izjavio je tada Kristijano.

Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal
profimedia0904035918.jpg
profimedia0211195336.jpg
Kristijano Ronaldo, Pirs Morgan

 BONUS VIDEO:

Georgina Rodrigez, Kristijano Ronaldo, ples Izvor: Instagram