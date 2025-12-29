KRISTIJANO RONALDO OTKRIO DO KADA ĆE IGRATI FUDBAL: "Znate koji su moji ciljevi..."
Fudbaler Al Nasra i portugalski reprezentativac Kristijano Ronaldo izjavio je da neće završiti igračku karijeru dok ne postigne 1.000 golova.
Ronaldo (40) je u subotu postigao dva gola u pobedi Al Nasra protiv Al Ohduda (3:0) u 11. kolu Profesionalne lige Saudijske Arabije, a trenutno je na kontu od 956 pogodaka.
Ugovor sa klubom iz Rijada ističe mu 30. juna 2027. godine, a on očekuje da će do tada uspeti da ispuni cilj.
- Teško mi je da nastavim da igram, ali sam motivisan. Nije lako, ali sam vrlo motivisan i pun strasti. Nije važno gde igram, u Evropi ili na Bliskom istoku. Uvek uživam u fudbalu i želim još da igram. Znate koji su moji ciljevi, da osvajam trofeje i stignem do hiljadu golova. Ako ne bude povreda sigurno ću da stignem do broja od hiljadu golova - istakao je Ronaldo koji je pre nešto više od mesec dana u intervjuu sa Pirsom Morganom rekao je da planira da uskoro završi igračku karijeru:
- Mislim da ću da budem spreman. Biće teško, verovatno ću plakati - izjavio je tada Kristijano.
