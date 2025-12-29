Slušaj vest

Potpuno otvoreno, bez uvijanja, proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Matić govorio je o odnosu sa švajcarskim reprezentativcima albanskih korena - Granitu Džaki i Đerdanu Šaćiriju.

U zanimljivom razgovoru za čuveni engleski portal "Four Four Two" bivši as Čelsija i Mančester Junajteda dotakao se, između ostalog, i rivalstva Srbije sa Albanijom..

Osvrnuo se Nemanja na sramne provokacije švajcarskih reprezentativaca albanskog porekla, Granita Džake i Đerdana Šaćirija.

“Poštujem ih kao fudbalere, igrao sam protiv njih nekoliko puta u Premijer ligi. Ali tim sitnim stvarima skupljaju jeftine političke poene. Oni su, mislim, odrasli u Švajcarskoj. Time ne pokazujete poštovanje prema zemlji za koju igrate. Ako vam se toliko sviđa Albanija, zašto onda ne igrate za Albaniju? To je moje pitanje”, rekao je Matić.

Iskusni vezni fudbaler često je isticao ljubav prema Srbiji, ali i poštovanje prema drugim državama, bilo da se radi o onima u kojima igra ili iz kojih dolaze rivali.

“Možete da volite više zemalja, to nije problem. Ja volim Srbiju, to je moja zemlja. Volim i Englesku, proveo sam tamo mnogo vremena. Ali nikada ne bih rekao da volim Englesku više od Srbije. Morate biti iskreni. Igrao sam protiv Džake mnogo puta i nikada nismo imali problem. Uvek smo se rukovali, on je dobar igrač – kao i Šaćiri. Ali nikada ne bih uradio nešto da bih nekoga provocirao. Poštujem svakoga”, rekao je Matić.

