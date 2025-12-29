Slušaj vest

Bosanskohercegovački fudbaler Tarik Muharemović jedno je od otkrovenja u aktuelnoj sezoni italijanske Serije A.

Momak rođen 2003. godine bio je u mlađim kategorijama Juventusa, a posle uspešne pozajmice u Sasuolu, prošlog leta je potpisao ugovor sa novim članom Serije A.

Muharemović je ove sezone nezamenljiv na štoperskoj poziciji, a svojim dobrim partijama skrenuo je pažnju brojnih klubova širom Evrope.

Tarik Muharemović
Foto: Serena Campanini / Zuma Press / Profimedia

Prema pisanju italijanskog novinara Đanluke di Marcija prvi u redu za njegov potpis je član engleske Premijer lige Bornmut, koji želi da ga dovede već u januarskom prelaznom roku.

"Trešnjice" se spremaju za odlazak standardnog štopera Markosa Senesija, koji će klub napustiti kao slobodan igrač, a Muharemović bi zajedno sa srpskim reprezentativcem Veljkom Milosavljevićem mogao da čini štoperski tandem Bornmuta u budućnosti.

Podsetimo, za Bornmut nastupa i golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalDOMAĆINU SAMO BOD: Remi Bolonje i Sasuola u Seriji A
profimedia-1062054893.jpg
FudbalSASUOLO OTKINUO MILANU BODOVE! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! VIDEO
profimedia-1059160986.jpg
FudbalPODELA PLENA! Remi Milana i Sasuola u Seriji A!
profimedia-1059161482.jpg
FudbalFIORENTINA TONE KA SERIJI B: Sasuolo slavio posle preokreta
Sasuolo

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport