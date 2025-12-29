Slušaj vest

Bosanskohercegovački fudbaler Tarik Muharemović jedno je od otkrovenja u aktuelnoj sezoni italijanske Serije A.

Momak rođen 2003. godine bio je u mlađim kategorijama Juventusa, a posle uspešne pozajmice u Sasuolu, prošlog leta je potpisao ugovor sa novim članom Serije A.

Muharemović je ove sezone nezamenljiv na štoperskoj poziciji, a svojim dobrim partijama skrenuo je pažnju brojnih klubova širom Evrope.

Prema pisanju italijanskog novinara Đanluke di Marcija prvi u redu za njegov potpis je član engleske Premijer lige Bornmut, koji želi da ga dovede već u januarskom prelaznom roku.

"Trešnjice" se spremaju za odlazak standardnog štopera Markosa Senesija, koji će klub napustiti kao slobodan igrač, a Muharemović bi zajedno sa srpskim reprezentativcem Veljkom Milosavljevićem mogao da čini štoperski tandem Bornmuta u budućnosti.

Podsetimo, za Bornmut nastupa i golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović.

