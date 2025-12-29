AUUU, KAKVA BOMBA! Čuvena Marka lansirala vest godine: Dušan Vlahović ide u Barselonu?! Otkriveni svi detalji transfera
Dušan Vlahović se nalazi jako blizu prelaska u Barselonu!
Senzacionalnu vest plasirala je španska Marka koja tvrdi da je Barselona je već napravila prvi korak i stupila u kontakt sa srpskim reprezentativcem, koji se oporavlja od povrede mišića i operacije.
Šta se zapravo dešava? Katalonci hoće da iskoriste situaciju koja se otvorila i da za mali novac tokom zime, ili besplatno na leto dovedu kvalitetnog centarfora kakav je Vlahović. I izgleda da su izuzetno uporni u tome i da su već uveliko "zabacili udicu" kako bi završili celu priču.
Barselona će na kraju sezone ostati bez Levandovskog, pa želi da na vreme obezbedi njegovu zamenu. Flik od centralnih napadača ima još Ferana Toresa, pa smatraju da bi Vlahović bio idealan kao prvi/drugi izbor nemačkog stručnjaka.