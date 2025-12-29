Slušaj vest

Vest Hem je spreman da sluša ponude i da pusti Lukasa Paketu u zimskom prelaznom roku.

Kako prenose engleski mediji, u Vest Hemu su zabrinuti zbog slabijih izdanja brazilskog reprezentativca, te je rastanak u januaru još kako moguća opcija.

Pojedini izvori tvrde da u Vest Hemu sumnjaju da Brazilac namerno forsira svoj odlazak i da njegova želja za transferom utiče na lošija izdanja proteklih nedelja.

Paketa je letos bio velika želja Unaja Emerija, ali je Aston Vila odustala zbog prevelikog obeštećenja koje je postavio Vest Hem.

Sada je situacija drugačija, Paketa bi mogao da ode u slučaju prave ponude.

On je u Vest Hem stigao leta 2022. godine iz Liona za 43.000.000 evra, a do sad je odigrao 136 utakmica, dao je 22 gola i dodao 14 asistencija.

