"Pozitivan ishod je bio moguć samo zato što su obe strane imale iskrenu želju da se projekat nastavi, kao i zajedničku spremnost da objedine interese i izgrade uravnotežen i održiv sporazum koji ispunjava trenerove težnje, ali i politike upravljanja klubom koje je utvrdio predsednik kluba Luis Eduardo Baptista", naveo je izvršni direktor za fudbal Flamenga Hose Boto, a preneo sajt kluba.