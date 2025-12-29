Slušaj vest

Fudbalski klub Flamengo produžio je danas ugovor sa trenerom Filipeom Luisom do 2027. godine.

"Pozitivan ishod je bio moguć samo zato što su obe strane imale iskrenu želju da se projekat nastavi, kao i zajedničku spremnost da objedine interese i izgrade uravnotežen i održiv sporazum koji ispunjava trenerove težnje, ali i politike upravljanja klubom koje je utvrdio predsednik kluba Luis Eduardo Baptista", naveo je izvršni direktor za fudbal Flamenga Hose Boto, a preneo sajt kluba.

Filipe Luis
Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Luis je postao trener Flamenga u septembru 2024. godine, a ove godine je, između ostalog, predvodio brazilski tim do titule u Kupu Libertadores.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteFudbalBRAZILSKI FUDBALER FILIPE LUIS ZAVRŠAVA KARIJERU: Želim da zatvorim ovo poglavlje i počnem novu fudbalsku priču..
profimedia0716434664.jpg
FudbalATLETIKO OSTAJE BEZ DEFANZIVCA? Luis: Odlaskom Godina naša svlačionica će mnogo da izgubi
ggg.jpg
FudbalSVE VEĆE MUKE ZA SIMEONEA: Povredio se i Filipe Luis, evo koliko će odsustvovati sa terena
luis01.jpg
Fudbal(VIDEO) NAPRAVIO GA LUDIM: Bek Čelsija izludeo Felainija
felaini.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport