NAGRADA ZA DOBAR RAD: Filipe Luis i Flamengo produžili ugovor
Fudbalski klub Flamengo produžio je danas ugovor sa trenerom Filipeom Luisom do 2027. godine.
"Pozitivan ishod je bio moguć samo zato što su obe strane imale iskrenu želju da se projekat nastavi, kao i zajedničku spremnost da objedine interese i izgrade uravnotežen i održiv sporazum koji ispunjava trenerove težnje, ali i politike upravljanja klubom koje je utvrdio predsednik kluba Luis Eduardo Baptista", naveo je izvršni direktor za fudbal Flamenga Hose Boto, a preneo sajt kluba.
Luis je postao trener Flamenga u septembru 2024. godine, a ove godine je, između ostalog, predvodio brazilski tim do titule u Kupu Libertadores.
