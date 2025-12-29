Slušaj vest

Godinu i tri meseca nakon završetka trećeg mandata na klupi Partizana, Aleksandar Stanojević započeo je novu trenersku epizodu i zvanično preuzeo turski Fatih Karagumruk, ekipu koja se trenutno nalazi na začelju Superlige.

Ugovor je ozvaničen u ponedeljak u klupskim prostorijama, uz prisustvo sportskog direktora Murata Erena Tačija, a novi šef struke je odmah po potpisivanju upoznao tim i održao prvi trening.

Stanojević je na klupi Karagumruka nasledio Čeha Marcela Ličku, koji je smenjen posle deset odigranih utakmica. Sezonu je potom privremeno priveo kraju Onur Džan Korkmaz, mladi trener sa skromnim iskustvom, ali rezultatski problemi nisu rešeni, klub je sakupio svega devet bodova i nalazi se na šest bodova zaostatka od zone opstanka.

Zanimljivo je da je Karagumruk pre tri sezone sa klupe predvodio i legendarni Andrea Pirlo.