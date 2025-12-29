Slušaj vest

Navijačka scena u svetu i Evropi pomno se prati širom planete.

Na kraju 2025. godine prave se razne liste, pa su tako i mediji koji se bave navijačima odlučili da naprave listu najboljih.

Delije na utakmici protiv Seltika Foto: Screenshot

Ultras kultura

Ultras World TV je jutjub kanal posvećen ultras kulturi navijača fudbalskih klubova širom sveta. Tačnije prikazuju najvatrenije navijače, njihove koreografije, bakljade, atmosfere na stadionima i top liste ultras grupa. Tako su i napravili za 2025. godinu listu sa top deset navijačkih grupa.

Ono što posebno intrigira srpsku javnost jeste da se navijači Crvene zvezde visoko kotiraju na ultras sceni. Tradicionalno Ultras World TV izabrao je deset najboljih navijačkih grupa na svetu. Sigurno je da će njihov izbor izazvati mnogo reakcija, posebno u našoj zemlji i okruženju.

Delije visoko kotirane

Delije, navijači Crvene zvezde su na petom mestu, dok simpatizera Partizana nema među odabranima, tačnije nema ih među deset najboljih. Zanimljivo, na ovoj listi Torcida, navijači Hajduka iz Splita plasirani su na trećoj poziciji, što je prilično visoko.

Na prvom mestu su navijači Slavije iz Praga, dok su drugi ultrasi marokanskog kluba Radža Kazablanka. Na četvrtoj poziciji je još jedna marokanska navijačka grupa i to kluba Vidad Kazablanka. Interesantno, u vrhu nema navijača engleskih klubova, koji su bili pre nekoliko decenija tvorci prvih organizovanih navijačkih pokreta.

Iz nepoznatih razloga nema ni navijača klubova iz Rusije, iako oni unazad tri decenije važe za jedne od najorganizovanijih, najbrojnijih i najjačih u tifo svetu. To posebno odnosi na ultrase Spartaka, Zenita, Dinama, CSKA, Krilja Sovjetov, Rostova... Među deset najboljih su navijači iz čak tri poljska kluba Viđeva, Legije i Leha, kao i dva češka Slavije i Sparte. I samo jednog iz Zapadne Evrope, Olimpika Marselja i njegovih Komando Ultra 84.

Top lista

1. Slavija Prag Češka (Severni Tribuna)

2. Radža Kazablanka Maroko (Green Boys 05)

3. Hajduk Split Hrvatska (Torcida)

4. Vidad Kazablanka Maroko (Winners 2005)

5. Crvena zvezda Srbija (Delije)

6. Viđev Lođ Poljska (Ultras Widzew)

7. Legija Varšava Poljska (Zyleta)

8. Olimpik Marselj Francuska (Commando Ultra 84)

9. Sparta Prag Češka (Ultras Sparta)

10. Leh Poznanj Poljska (Kolejorž)

Kanal Ultras World TV ima oko 268.000 pretplatnika i više od 20 miliona pregleda ukupno. Objavljuje preko 100 video snimaka o ultrasima širom sveta. Ovaj kanal je deo šire scene medija koji prate ultras navijače — grupe fanova koje su poznate po energičnoj, ponekad ekstremnoj atmosferi na fudbalskim utakmicama. To uključuje koreografije, bakljade i okupljanja na stadionima.