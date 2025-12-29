Francuski fudbalski trener Klod Puel novi je šef stručnog štaba Nice, saopštio je danas klub sa Azurne obale.
Fudbal
VRATIO SE! ČUVENI TRENER DRUGI PUT U NICI! Puel preuzeo francuskog velikana!
Slušaj vest
Puel je pored Nice vodio i Monako, Lil, Lion, Sautempton i Lester, dok je poslednji angažman imao od 2019. do 2021. godine u Sent Etjenu.
Nica je u nedelju sporazumno raskinula saradnju sa trenerom Frankom Ezeom nakon slabih rezultata u francuskom prvenstvu i Ligi Evropa.
Klub se krajem prošlog meseca suočio i sa incidentima posle meča u Lorijenu, kada su igrači Terem Mofi, Žeremi Boga i sportski direktor Florian Moris napadnuti od strane nezadovoljnih navijača.
Nica posle 16 odigranih utakmica zauzima 13. mesto u francuskom prvenstvu sa 17 bodova, dok u Ligi Evropa nakon šest odigranih kola zauzima poslednje, 36. mesto, bez osvojenog boda.
Reaguj
Komentariši