Ovo će 64-godišnjem Puelu biti drugi mandat u Nici, nakon perioda od 2012. do 2016. godine.

Puel je pored Nice vodio i Monako, Lil, Lion, Sautempton i Lester, dok je poslednji angažman imao od 2019. do 2021. godine u Sent Etjenu.

Nica je u nedelju sporazumno raskinula saradnju sa trenerom Frankom Ezeom nakon slabih rezultata u francuskom prvenstvu i Ligi Evropa.

Klub se krajem prošlog meseca suočio i sa incidentima posle meča u Lorijenu, kada su igrači Terem Mofi, Žeremi Boga i sportski direktor Florian Moris napadnuti od strane nezadovoljnih navijača.

Nica posle 16 odigranih utakmica zauzima 13. mesto u francuskom prvenstvu sa 17 bodova, dok u Ligi Evropa nakon šest odigranih kola zauzima poslednje, 36. mesto, bez osvojenog boda.