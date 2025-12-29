Rade Krunić na utakmici Leha i Crvene zvezde u Poznanju

Fudbaleri Crvene zvezde izglasali su Radeta Krunića za najboljeg igrača kluba u 2025. godini, a priznanje ima dodatnu težinu jer je stiglo upravo od njegovih saigrača, onih koji sa njim iz dana u dan dele svlačionicu i borbe na terenu.

- Najbolji fudbaler Crvene zvezde po izboru saigrača za 2025. godinu je iskusni vezni igrač Rade Krunić.

Fudbaler sa bogatim internacionalnim iskustvom Rade Krunić je oličenje profesionalca. Krunića krase izuzetna fudbalska inteligencija, pregled igre, sigurnost u pasu i sposobnost da u svakom trenutku donese pravu odluku za tim. Kao vezni igrač, predstavljao je balans između odbrane i napada, često preuzimajući odgovornost u najzahtevnijim trenucima utakmica.

Rade Krunić je tokom 2025. godine bio jedan od ključnih igrača Crvene zvezde, lider u svlačionici i produžena ruka stručnog štaba na terenu. Njegovo iskustvo sa najveće evropske scene doprinelo je stabilnosti ekipe, posebno u važnim domaćim i međunarodnim duelima. Saigrači su ga prepoznali kao fudbalera na kog uvek mogu da se oslone, ali i kao osobu koja svojim primerom postavlja standarde rada i ponašanja.

Krunić je pružio značajan doprinos u osvajanju pete uzastopne duple krune. U aktuelnoj sezoni je upisao 21 nastup, postigao je četiri gola i zabeležio jednu asistenciju. Pamtiće se njegovi golovi koje je postigao u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha, ali i pogodak protiv Štutgarta u najkvalitetnijem evropskom takmičenju prethodne sezone.

Tokom sezone je zabeležio značajan broj nastupa u svim takmičenjima, uz nekoliko odlučujućih golova i asistencija, ali i veliki doprinos koji se ne vidi uvek u statistici. Njegova smirenost, energija i požrtvovanost činili su ga jednim od stubova ekipe u borbi za ostvarenje zacrtanih ciljeva - stoji u saopštenju Crvene zvezde.