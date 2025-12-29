Bivši fudbaler Arsenala i Mančester sitija Gael Kliši imenovan je danas za trenera Kaena, ekipe koja se takmiči u francuskoj trećoj ligi.
Fudbal
TAMO GA NIKO NIJE OČEKIVAO! Bivši fudbaler Arsenala i Sitija preuzeo francuskog trećeligaša!
Slušaj vest
"Kliši će klubu doneti iskustvo na najvećem nivou, poznavanje modernog fudbala i visoke standarde rada", navodi se u klupskom saopštenju.
Ovo će 40-godišnjem Klišiju biti prvi samostalni trenerski angažman, nakon što je kao pomoćnik sedeo na klupi mlade reprezentacije Francuske od 2023. godine.
U saradnji sa selektorom mlade reprezentacije Francuske Tjeri Anrijem osvojio je srebro na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a sa Anrijem je i igrao tokom fudbalske karijere u Arsenalu.
PSŽ osvojio Interkontinentalni kup Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Kliši je fudbalsku karijeru završio 2023. godine u švajcarskom Servetu.
Kaen se posle 15 odigranih utakmica nalazi na 10. mestu francuskog trećeg ranga sa 20 bodova, šest bodova udaljen od baraža za plasman u drugu ligu.
Reaguj
Komentariši