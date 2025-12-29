Slušaj vest

"Kliši će klubu doneti iskustvo na najvećem nivou, poznavanje modernog fudbala i visoke standarde rada", navodi se u klupskom saopštenju.

Ovo će 40-godišnjem Klišiju biti prvi samostalni trenerski angažman, nakon što je kao pomoćnik sedeo na klupi mlade reprezentacije Francuske od 2023. godine.

U saradnji sa selektorom mlade reprezentacije Francuske Tjeri Anrijem osvojio je srebro na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a sa Anrijem je i igrao tokom fudbalske karijere u Arsenalu.

Kliši je fudbalsku karijeru završio 2023. godine u švajcarskom Servetu.

Kaen se posle 15 odigranih utakmica nalazi na 10. mestu francuskog trećeg ranga sa 20 bodova, šest bodova udaljen od baraža za plasman u drugu ligu.