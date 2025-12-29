Slušaj vest

Talentovani bugarski fudbaler Martin Georgijev, na meti je Crvene zvezde...

Šuškalo se da bi mladi štoper već ovog januara mogao u Beograd, ali sudeći po pisanju grčkih medija, od toga neće biti ništa.

Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kako prenosi “Gazzeta.gr”, Marko Nikolić krade pojačanje crveno-belima sa Marakane. Georgijev je navodno već doputovao u Atinu, te se očekuje da uskoro stavi paraf na četvorogodišnji ugovor i postane novi član AEK-a.

Momak rođen 2005. godine, ustalio se ove sezone u ekipi koju sa klupe predvodi Ratko Dostanić, te jako mlad stekao status seniorskog reprezentativca i zabeležio tri zvanična nastupa za A selekciju Bugarske.

Ne propustiteEvroligaEKSKLUZIVNO! ZBOG OVOGA JE PUKLA SVLAČIONICA PARTIZANA! Parker i Milton u centru pažnje, iza svega se krije OGROMAN NOVAC! Ovo su svi detalji!
KK Partizan
KošarkaHAOS U LOS ANĐELESU! VESTBRUK U ŽESTOKOJ RASPAVI SA NAVIJAČEM! Proslavljeni NBA košarkaš u centru skandala! Pogledajte šta se desilo na parketu! VIDEO
Screenshot 2025-12-29 163416.jpg
FudbalVRATIO SE! ČUVENI TRENER DRUGI PUT U NICI! Puel preuzeo francuskog velikana!
profimedia-0814750142.jpg
SportJOŠ JEDNA GODINA „NEPOBEDIVIH“: Pobednička trasa Fondacije Mozzart i Invictusa od Fruške gore do Kopaonika
NASLOVNA (1).jpg

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir