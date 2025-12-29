AEK otima pojačanje Crvenoj zvezdi?
MARKO NIKOLIĆ KRADE CRVENOJ ZVEZDI VELIKO ZIMSKO POJAČANJE: Na Mrakani su se baš nameračili na njega, ali...
Talentovani bugarski fudbaler Martin Georgijev, na meti je Crvene zvezde...
Šuškalo se da bi mladi štoper već ovog januara mogao u Beograd, ali sudeći po pisanju grčkih medija, od toga neće biti ništa.
Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Kako prenosi “Gazzeta.gr”, Marko Nikolić krade pojačanje crveno-belima sa Marakane. Georgijev je navodno već doputovao u Atinu, te se očekuje da uskoro stavi paraf na četvorogodišnji ugovor i postane novi član AEK-a.
Momak rođen 2005. godine, ustalio se ove sezone u ekipi koju sa klupe predvodi Ratko Dostanić, te jako mlad stekao status seniorskog reprezentativca i zabeležio tri zvanična nastupa za A selekciju Bugarske.
