Slušaj vest

Potražnja za ulaznicama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine oborila je sve dosadašnje rekorde, pošto je do sada podneto više od 150 miliona zahteva za kupovinu karata.

Prema podacima FIFA, navijači iz više od 200 zemalja sveta prijavili su se za ulaznice, što predstavlja najveću potražnju u istoriji Svetskih prvenstava.

1/4 Vidi galeriju Hajdi Klum i Kevin Hart na žrebu za Svetsko prvenstvo 2026 Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia, lev radin / Alamy / Profimedia, BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Trenutna faza prodaje, koja je otvorena 11. decembra 2025. godine, pokazala je da je Mundijal 2026. godine prebukiran više od 30 puta, na osnovu verifikovanih pojedinačnih brojeva kreditnih kartica korišćenih prilikom prijava.

Zanimljivo je da ova potražnja čak 3,4 puta premašuje ukupan broj gledalaca koji su prisustvovali svim utakmicama svih dosadašnjih 22 izdanja Svetskog prvenstva od 1930. godine, ukupno 964 meča.

Predsednik FIFA Đani Infantino istakao je da će Svetsko prvenstvo 2026. biti najveći i najinkluzivniji sportski događaj na planeti.

- Svetsko prvenstvo 2026. biće najveći i najinkluzivniji spektakl na svetu. Više od 150 miliona zahteva za ulaznice u samo prvih 15 dana znači da je turnir prebukiran 30 puta. To je pravi dokaz neverovatne strasti navijača iz više od 200 zemalja - rekao je Infantino.

BONUS VIDEO: