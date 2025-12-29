Slušaj vest

Stadion Partizana bio je najposećeniji u jesenjem delu Superlige Srbije, što je podatak kojim crno-beli posle dužeg vremena mogu da se pohvale.

U prethodnim sezonama tribine u Humskoj često nisu bile ispunjene u meri na koju su navijači navikli, ali je aktuelna sezona donela znatno veću podršku „grobara“.

Posebno se to videlo na početku takmičarske godine, tokom evropskih kvalifikacija, kada je stadion bio ispunjen na svim mečevima na putu ka Ligi konferencije, iako Partizan na kraju nije uspeo da izbori plasman u to takmičenje.

Kada je reč o domaćem prvenstvu, najveću pažnju i posećenost privukli su večiti derbi protiv Crvene zvezde, zatim duel sa Vojvodinom povodom rođendana kluba, kao i utakmica protiv Napretka u završnici jesenjeg dela sezone.

- Stadion Partizana bio je najposećeniji u jesenjem delu Mozzart Bet Superlige Srbije.

Posle mnogo godina, Partizan je prvi po domaćoj poseti – hvala, Grobari - stoji u objavi Partizana.

Posle polusezone, Partizan zauzima prvo mesto na tabeli Superlige Srbije, sa bodom više u odnosu na Crvenu zvezdu, koja se nalazi na drugoj poziciji.