Fudbaleri Maroka i Malija obezbedili su plasman u osminu finala Kupa afričkih nacija.

Maroko je sa 3:0 pobedio Zambiju i osvojio sedmi bod, dovoljan za prvo mesto Grupe A.

Maroko je grupnu fazu završio sa sedam bodova, a kao drugi prošao je dalje Mali, koji je imao tri remija u tri utakmice.

U trećem kolu Maliju je bio dovoljan bod protiv Komorskih ostrva, a osvojili su ga remijem od 0:0.

Mali će u osmini finala igrati protiv drugoplasiranog iz Grupe C, dok će Maroko ići na nekog od najboljih trećeplasiranih ekipa.

