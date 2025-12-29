Slušaj vest

Fudbaleri Rome pobedili su Đenou rezultatom 3:1 na domaćem terenu u 17. kolu italijanske Serije A.

Roma se pobedom vratila na četvrtu poziciju, poslednju koja vodi u Ligu šampiona, dok je Đenoa trećim porazom u nizu ostala tik iznad zone ispadanja.

Pobednik je praktično bio poznat već u prvom poluvremenu, posle samo pola sata igre, pošto su "pala" tri gola za svega 17 minuta, od 14. do 31.

Mrežu gostiju tresli su Sule, Kone i Ferguson.

Počasni gol za Đenou postigao je Ehator u 87. minutu, ali je ostalo 3:1.

