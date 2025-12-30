Slušaj vest

Pomenuti klub Milana Vukotića vidi kao potencijalno jedino pojačanje sposobno da odmah odgovori zahtevima prvog tima, prenose mediji iz Austrije.

List "Salcburger Nahrihten" navodi da Salcburg i ove zime prati veliki broj fudbalera, ali da se u slučaju dolazaka uglavnom razmatraju mladi i manje afirmisani igrači.

U tom kontekstu, Vukotić se izdvaja kao izuzetak i jedino ime koje bi moglo da predstavlja konkretno i trenutno pojačanje.

Crnogorski reprezentativac ima značajnu ulogu u ekipi Partizana i spada među nosioce igre crno-belih u aktuelnoj sezoni.

Na 26 utakmica u svim takmičenjima postigao je šest golova i zabeležio sedam asistencija, a u klubu se smatra jednim od najvrednijih igrača u sastavu.

Prema navodima austrijskih medija, Salcburg već duže vreme prati Vukotića, kao i jedan klub iz nemačke Bundeslige, a skauti su zadovoljni viđenim.

Njegovi tehnički kvaliteti i stil igre ocenjuju se kao kompatibilni sa modelom razvoja koji Salcburg godinama primenjuje.

Iako detalji potencijalnog transfera nisu objavljeni, austrijski klub navodno razmatra mogućnost da Vukotića angažuje već tokom zimskog prelaznog roka, čime bi Partizan mogao da ostane bez jednog od ključnih fudbalera u nastavku sezone.

Ali, u isto vreme i da dođe do višemilionske zarade.

