Slušaj vest

Nakon što je španska "Marka" prva plasirala informaciju o interesovanju Barselone, sada je stigla i potvrda iz pouzdanijeg izvora – italijanski insajder Mateo Moreto dao je dodatnu težinu celoj priči.

Prema njegovim saznanjima, kontakti između Barselone i srpskog reprezentativca već su uspostavljeni, čime je spekulacija dobila ozbiljnu osnovu.

"Želim da potvrdim informaciju, uspostavljeni su kontakti između Barselone i Dušana Vlahovića. Gotovo je nemoguće da potpiše novi ugovor sa Juventusom i od početka sledeće godine, može i zvanično da potpiše ugovor sa svojim narednim klubom za koji će nastupati od leta", potvrdio je Moreto.

Potencijalni transfer izazvao je burne reakcije među navijačima Barselone. Dok jedni smatraju da bi dolazak klasične „devetke“ mogao da osveži napad, drugi izražavaju sumnju da interesovanje postoji isključivo zbog činjenice da bi stigao bez obeštećenja.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Finansijska situacija u Barseloni već godinama diktira transfer politiku, a svaki prelazni rok je ograničen pravilima finansijskog fer-pleja. Upravo zbog toga, slobodni igrači postali su gotovo jedina realna opcija na tržištu.

Trenutno Barselona ima mogućnost da aktivira klauzulu i produži ugovor Robertu Levandovskom na još jednu sezonu, što bi Vlahovića automatski stavilo u ulogu alternative. Druga opcija je borba za mesto u timu sa Feranom Toresom, što dodatno komplikuje njegov potencijalni status u svlačionici.

Bonus video: