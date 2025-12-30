Prema informacijama Sport kluba , Jovšić je dobio otkaz, na to se nadovezao Mocart sport sa vestima da je odluku doneo lično Predrag Mijatović, glavni čovek za sportska pitanja u Humskoj.

- Sve se odigralo bez prethodnog nagoveštaja i stoga nije bilo očekivano da čovek koji je deset godina u klubu ovako sazvrši decenijski boravak. Ipak, Mijatović je potpredsenik kluba za sportska pitanja saopštio 42-godišnjaku i bivšem čuvaru mreže crno-belih da više nije deo kluba - naveo je ovaj portal.