Nemanja Jovšić dobio je otkaz od strane glavnog čoveka zaduženog za sportska pitanja.
NOVI ŠOK U REŽIJI PEĐE MIJATOVIĆA: Partizan otpustio trenera!
Zimska pauza? Ništa od toga! Nova bura u Partizanu. Stručni štab crno-belih ostao je bez Nemanje Jovšića, dugogodišnjeg trenera golmana u Partizanu.
Prema informacijama Sport kluba, Jovšić je dobio otkaz, na to se nadovezao Mocart sport sa vestima da je odluku doneo lično Predrag Mijatović, glavni čovek za sportska pitanja u Humskoj.
Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
- Sve se odigralo bez prethodnog nagoveštaja i stoga nije bilo očekivano da čovek koji je deset godina u klubu ovako sazvrši decenijski boravak. Ipak, Mijatović je potpredsenik kluba za sportska pitanja saopštio 42-godišnjaku i bivšem čuvaru mreže crno-belih da više nije deo kluba - naveo je ovaj portal.
