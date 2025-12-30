Slušaj vest

Zimska pauza? Ništa od toga! Nova bura u Partizanu. Stručni štab crno-belih ostao je bez Nemanje Jovšića, dugogodišnjeg trenera golmana u Partizanu.

Prema informacijama Sport kluba, Jovšić je dobio otkaz, na to se nadovezao Mocart sport sa vestima da je odluku doneo lično Predrag Mijatović, glavni čovek za sportska pitanja u Humskoj.

Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- Sve se odigralo bez prethodnog nagoveštaja i stoga nije bilo očekivano da čovek koji je deset godina u klubu ovako sazvrši decenijski boravak. Ipak, Mijatović je potpredsenik kluba za sportska pitanja saopštio 42-godišnjaku i bivšem čuvaru mreže crno-belih da više nije deo kluba - naveo je ovaj portal.

Ne propustiteFudbalOPET FRKA U PARTIZANU ZBOG LANETOVOG SINA: Predrag Mijatović doneo odluku koja se mnogima neće svideti
Mijatović ima ozbiljne planove za Partizan
Fudbal"PARTIZAN JE PRVI, MOŽDA SAM GA POTCENIO..." Mijatović otkrio šta bi uradio da radi u Zvezdi: Fali bek? Evro tri miliona!
FK PARTIZAN-PRESS_36.JPG
Fudbal"IMATE UGOVORE, GUBITE 6:0, A DUŠAN NIJE NI EVRO PRIMIO!" Mijatović zbog sina čuvenog Srbina žestoko udario na omladince Partizana
FK PARTIZAN-PRESS_29.JPG
FudbalMIJATOVIĆ ZAVRŠIO STRANCA ZA TRENERA PARTIZANA: Otkrio sve detalje
Predrag Mijatović
FudbalMIJATOVIĆ PROGOVORIO O STATUSU JOVANA MILOŠEVIĆA: Iz njegove izjave se jasno zaključuje sudbina napadača
PARTIZAN-NAPREDAK_18.JPG
Fudbal"AKO NEŠTO KRENE NAOPAKO..." Alarmantna poruka Predraga Mijatovića zbog haosa: Klub ne sme da dozvoli...
FK PARTIZAN-PRESS_36.JPG

Predrag Mijatović, Partizan, Crvena zvezda, 80. rođendan Izvor: Kurir