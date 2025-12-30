Slušaj vest

Mijura će u februaru napuniti 59 godina, a ovaj transfer znači da bi mogao da zaigra u J-ligi, odnosno u jednoj od tri najviše rangirane japanske lige, prvi put posle pet godina.

Bivši reprezentativac Japana karijeru je započeo 1986. godine u brazilskom Santosu, a prošle sezone nastupao je na pozajmici za četvrtoligaša Atletiko Suzuku, gde nije postigao gol u ukupno 69 minuta igre tokom sedam nastupa.

"Moja strast prema fudbalu se nije promenila, bez obzira na to koliko imam godina. Veoma sam zahvalan na ovoj prilici i obećavam da ću dati sve od sebe da doprinesem ekipi. Hajde da zajedno ispišemo istoriju", izjavio je Mijura, koji se sprema za svoju 41. sezonu u profesionalnom fudbalu.

Mijura, poznat u Japanu kao "Kralj Kazu", ovo će biti njegova četvrta pozajmica od 2022. godine iz Jokohame, člana druge lige Japana. Za taj klub je potpisao 2005. godine, ali od 2020. nije upisao nijedan nastup.

Tokom klupske karijere nastupao je i u Italiji, Hrvatskoj za Dinamo Zagreb i Australiji.

U dresu reprezentacije Japana postigao je 55 golova na 89 utakmica, a internacionalnu karijeru završio je 2000. godine, dve godine nakon što nije uvršten u tim za prvo učešće Japana na Svetskom prvenstvu.

Mijura je ranije izjavio da želi da igra do 60. godine, a nakon ispadanja u regionalne lige prošle sezone poručio je da je spreman za novi izazov.

Fukušima junajted je prošlu sezonu završio na 10. mestu u konkurenciji 20 klubova u trećoj ligi Japana.

