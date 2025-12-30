Slušaj vest

Informacija o otkazu za trenera golmana se pojavila u utorak prepodne, a istog dana je stiglo i oglašavanje potpredsednika crno-belih.

Mijatović je demantovao navode da je trener golmana dobio otkaz. Otkrio je da će Jovšić ostati u klubu, ali sa promenjenom ulogom.

Naime, Jovšić neće napustiti Humsku, već će biti prekomandovan u Teleoptik, filijalu Partizana, gde će sarađivati sa Markom Jovanovićem, uz zadržavanje istih finansijskih uslova.

"Nije istina da je Nemanja Jovšić otpušten. On ostaje u klubu, samo je prebačen u Teleoptik, a plata će mu ostati ista. Očigledno da neko iz kluba daje pogrešne informacije medijima i to nije prvi put da se dešava, a znam i ko to radi", rekao je Mijatović za "Sportinjo".

Mijatović je poručio da će sa golmanima prvog tima Partizana ubuduće raditi Aleksandar Kirovski i Srđan Ostojić, koji su do sada bili zaduženi za mlađe kategorije.

Pomenuta dvojica će od zimskih priprema biti priključeni stručnom štabu Nenada Stojakovića.

Nemanja Jovšić je prošao sve selekcije Partizana, a po završetku igračke karijere 2016. godine postao je član stručnog štaba Ivana Tomića. Tokom karijere radio je i sa Aleksandrom Stanojevićem u turskoj Konji, a bio je i deo stručnog štaba reprezentacije Srbije u vreme kada je selektor bio Mladen Krstajić.

