Iako je proteklih sedmica Arsenal kuburio sa povredama u odbrani, situacija pred duel sa Aston Vilom je sve bolja. Rikardo Kalafjori i Jurijen Timber preskočili su Brajton zbog lakših nelagoda i vraćaju se u tim, a na klupi bi čak mogao da se nađe i Ben Vajt, koji se definitivno uskoro vraća u pogon.

Na to treba dodati da je Gabrijel odigrao svoje prve minute protiv Brajtona nakon višenedeljne pauze, nedavno se vratio i Vilijam Saliba, tako da Arteta opet može da "zida zid" ispred gola Davida Raje.

Očekuje se da već protiv Aston Vile zaigra sa barem trojicom od četvorice standardnih defanzivaca, to će najverovatnije biti - Saliba i Gabrijel i jedan između dvojice - Kalafjori ili Timber, dok Inkapje zaslužuje da dobije mesto u timu nakon sjajnih partija.

Na to treba dodati da je Deklan Rajs "položio" test kao desni bek, ali da će povratkom Timbera i Vajta moći da se vrati u vezni red.

Sve u svemu, Arsenal će početkom 2026. godine biti znatno jači u odnosu na brojne probleme tokom decembra.

Utakmica Arsenal - Aston Vila na programu je u utorak od 21.15.

Kurir sport/sportske.net

