GROM IZ VEDRA NEBA! Još jedan odlazak iz Partizana - napušta Humsku!
Talentovani fudbaler Partizana Vasil Tašovski napustio je Humsku.
Prema saznanjima "Mozzart Sporta" karijeru bi trebalo da nastavi u Napretku, a Kruševljani bi tako dobili veliko pojačanje na poziciji desnog krila.
U februaru 2025. je produžio vernost Partizanu na još dve godine, međutim, neće ostati u Humskoj.
Što se tiče Tašovskog, u prvom delu sezone je postigao tri i namestio dva gola za ekipu Ivana Radovanovića. Ranije je igrao za mlađe kategorije Čukaričkog.
