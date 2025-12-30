Slušaj vest

Fudbalski klub Liverpul objavio je da je došlo do prekida saradnje sa trenerom Aronom Brigsom.

Brigs je deo stručnog štaba ekipe sa Enfilda bio od jula 2024. godine, gde je imao zaduženje za segment prekida. 

Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Tokom prošle sezone dao je doprinos velikom uspehu kluba, koji je tada stigao do šampionske titule u Premijer ligi.

Liverpul se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji na tabeli engleskog prvenstva, sa osvojenih 32 boda nakon 18 odigranih utakmica.

