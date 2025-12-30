Slušaj vest

Informacija o otkazu za Nemanju Jovšića se pojavila u utorak prepodne, a istog dana je stiglo i oglašavanje potpredsednika crno-belih.

Mijatović je demantovao navode da je trener golmana dobio otkaz. Otkrio je da će Jovšić ostati u klubu, ali sa promenjenom ulogom.

Naime, Jovšić neće napustiti Humsku, već će biti prekomandovan u Teleoptik, filijalu Partizana, gde će sarađivati sa Markom Jovanovićem, uz zadržavanje istih finansijskih uslova.

Sada se tim povodom oglasio i kapiten Partizana Bibras Natho, koji je dugo godina sarađivao sa Jovšićem.

"Hvala ti na svemu, uvek! Ti si jedinstven čovek, bilo da je reč na terenu ili van njega", napisao je Natho Instagramu.

