Marko Arnautović je stigao letos u Crvenu zvezdu iz redova vicešampiona Evrope, Intera, ali je u aktuelnoj polusezoni iskusni špic više boravio van, a ne na terenu.

Razlog su brojne povrede koje su Arnautoviću pravile velike probleme. U međuvremenu, sportski direktor Zvezde Zvezdan Terzić, u razgovoru za "Mozzart sport", javno je kritikovao prekaljenog austrijskog napadača:

- Da, više sam očekivao. Imao je brojne povrede. Ali neka se zapita zašto se stalno povređuje. Da li je do viška kilograma, ili možda načina ishrane i života? Kada je došao Dejan Stanković imao je otvoren razgovor, dobar razgovor sa Arnautovićem - otkrio je Zvezdan Terzić.

Tamošnji "Oe24", analizirao je Arnautovićevu situaciju na Marakani i pritom naveo da je pretpreo niz kritika od kluba...

Otud, Austrajanci pokušavaju da ubede svog napadača da razmisli o nastavku karijere. Kako piše isti izvor, nije isključeno da Arnautović dobije ponudu Rapida iz Beča koji ga je i letos želeo, pre nego što se odlulio da potpiše za Zvezdu.

Ipak, Zvezda ima važeći ugovor sa Arnautovićem na još godinu i po dana i trenutno se klub sa Marakane pita za sve!

