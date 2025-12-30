Slušaj vest

FIFA sprema revolucionarnu promenu fudbalskih pravila, a tiče se dosuđivanja ofsajd pozicije.

Kako je potvrdio predsednik FIFA Đani Infantino, Svetska kuća fudbala nalazi se u test fazi novog tumačenja ofsajda, po kojem bi napadač bio u nedozvoljenoj poziciji samo ako je celim telom ispred defanzivca, čime bi se značajno promenio način na koji se pravilo danas primenjuje.

- Pre nekoliko godina uveli smo VAR kako bismo fudbal učinili pravednijim i sudijama omogućili da isprave greške. Nastavićemo da unapređujemo tehnologiju, ali i da preispitujemo pravila kako bi igra bila atraktivnija i zanimljivija - rekao je Infantino na Svetskom sportskom samitu u Dubaiju.

Prvi čovek FIFA istakao je da se razmatra upravo promena ofsajd pravila, koje bi ubuduće zahtevalo da napadač bude „potpuno ispred“ čuvara kako bi se dosudio ofsajd.

- U budućnosti bi moglo da se dogodi da napadač mora celim telom da bude ispred defanzivca kako bi bio u ofsajdu. Trenutno smo u test fazi - dodao je Infantino.

