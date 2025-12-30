Slušaj vest

Reč je o predlogu bivšeg trenera Arsenala Arsena Vengera, prema kojem bi ofsajd bio dosuđen samo ukoliko je čitavo telo napadača ispred poslednjeg odbrambenog igrača.

Govoreći na Svetskom sportskom samitu u Dubaiju, Infantino je istakao da Fifa razmatra više izmena fudbalskih pravila, uključujući upotrebu VAR tehnologije i uvođenje "zelenog kartona", ali je posebno izdvojio ofsajd kao pravilo koje bi moglo da evoluira, preneo je francuski sportski list Ekip (L'Equipe).

"Pravilo ofsajda se menjalo tokom godina i danas zahteva da napadač bude u liniji ili iza odbrambenog igrača. U budućnosti je moguće da će napadač morati da bude potpuno ispred da bi se smatrao u ofsajdu", rekao je Infantino.

Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Predlog se poklapa sa idejom Arsena Vengera, sada direktora za globalni razvoj fudbala u Fifa, koji smatra da bi ovakva izmena doprinela atraktivnijoj igri i većem broju golova.

Prema "Vengerovom ofsajdu", delovi tela poput ramena ili noge mogli bi da budu ispred odbrane, a da se pritom ne signalizira nedozvoljena pozicija.

Ovo pravilo već je testirano 2023. godine na omladinskim turnirima u Italiji i Švedskoj. O njegovom mogućem uvođenju raspravljaće se 20. januara na godišnjem sastanku IFAB, tela zaduženog za pravila igre. Ukoliko dobije zeleno svetlo, predlog će se naći pred Generalnom skupštinom u februaru i mogao bi da stupi na snagu već naredne sezone, prenose španski mediji.

Gol Rendžersa iz ofsajda Izvor: RTS