JOVAN MILOŠEVIĆ ODLAZI U ŠTUTGART? Loše vesti za Partizan, pravila su pravila!
Kada Partizan 5. januara počne pripreme za drugi deo sezone, među igračima neće biti, kako stvari stoje, Jovana Miloševića.
Partizan čeka dogovor mladog napadača i nemačkog kluba oko novog ugovora!
Mioševiću poslednjeg dana 2025. godine ističe pozajmica iz Štutgarta, a kako još nema dogovora oko produžetka i ostanka u Partizanu, onda će mladi srpski napadač morati da se 3. januara javi na treninge Švaba. I do daljeg će raditi sa crveno-belima iz Mercedesovog grada.
Partizan želi da zadrži Jovana Miloševića makar do leta, mladi reprezentativac Srbije želi da ostane u Humskoj, ali sve je u rukama Štutgarta. A, Nemci su decidirani da ne žele nikakav dalji aranžman dok Milošević prvo ne potpiše novi ugovor.
Pregovori su još uvek u toku...
