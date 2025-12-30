Slušaj vest

Kada Partizan 5. januara počne pripreme za drugi deo sezone, među igračima neće biti, kako stvari stoje, Jovana Miloševića.

Partizan čeka dogovor mladog napadača i nemačkog kluba oko novog ugovora!

Jovan Milošević

Mioševiću poslednjeg dana 2025. godine ističe pozajmica iz Štutgarta, a kako još nema dogovora oko produžetka i ostanka u Partizanu, onda će mladi srpski napadač morati da se 3. januara javi na treninge Švaba. I do daljeg će raditi sa crveno-belima iz Mercedesovog grada.

Partizan želi da zadrži Jovana Miloševića makar do leta, mladi reprezentativac Srbije želi da ostane u Humskoj, ali sve je u rukama Štutgarta. A, Nemci su decidirani da ne žele nikakav dalji aranžman dok Milošević prvo ne potpiše novi ugovor.

Pregovori su još uvek u toku...

