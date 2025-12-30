Vrelije ne može...
Fudbal
VRELA RUSKINJA KOJA JE ODUVALA RONALDA SRUŠILA INSTAGRAM! Skinula se gola i slikala se ispred jelke! Pogledajte fotku koja je obišla celu planetu!
Instagram je uklonio provokativne slike, ali su one nekako ostale na njenom Fejsbuk profilu! Lili Ermak je pozirala faktički gola ispred jelke, kao novogodišnji ukras ili poklon, samo za njenih 1,6 miliona fanova koji su se sladili dok neko nije prijavio…
Jedna društvena mreža je morala da reaguje i ukloni, međutim, one su ostale na drugoj društvenoj mreži, tako da požurite i pogledajte dok nije kasno.
Foto: Screenshot / Facebook
Zgodna Ruskinja je pre nekoliko godina šokirala javnost kada je otkrila da joj se udvarao Kristijano Ronaldo. Ona je tada rekla da ga je odbila, a ubrzo je na Instagramu dobila brdo novih pratilaca.
Georgina i Ronaldo uživaju na jahti Foto: PrintscreenInstagram/georginagio
Nekoliko godina kasnije Lili i dalje dominira ovom društvenom mrežom.
Kurir sport / Espreso
