Instagram je uklonio provokativne slike, ali su one nekako ostale na njenom Fejsbuk profilu! Lili Ermak je pozirala faktički gola ispred jelke, kao novogodišnji ukras ili poklon, samo za njenih 1,6 miliona fanova koji su se sladili dok neko nije prijavio…

Jedna društvena mreža je morala da reaguje i ukloni, međutim, one su ostale na drugoj društvenoj mreži, tako da požurite i pogledajte dok nije kasno.

Foto: Screenshot / Facebook

Zgodna Ruskinja je pre nekoliko godina šokirala javnost kada je otkrila da joj se udvarao Kristijano Ronaldo. Ona je tada rekla da ga je odbila, a ubrzo je na Instagramu dobila brdo novih pratilaca.

Nekoliko godina kasnije Lili i dalje dominira ovom društvenom mrežom.

Kurir sport / Espreso

