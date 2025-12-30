ŠOK! MIRALEM PJANIĆ IDE U PENZIJU! Legendarni as objavio kraj karijere - još jedan majstor je rekao zbogom fudbalu...
Proslavljeni fudbaler Miralem Pjanić odlučio je da stavi tačku na bogatu profesionalnu karijeru.
Čuveni as (35) potvrdio je u razgovoru za italijanski sportski list „Tutosport“ da se povlači iz fudbala. Pjanić je bez angažmana od juna, kada je okončao saradnju sa moskovskim CSKA.
Tokom karijere rođeni Tuzlak nosio je dresove Meca, Liona, Rome, Juventusa, Barselone, Bešiktaša, Šardže i CSKA.
Najdublji trag ostavio je u Juventusu, sa kojim je četiri puta osvajao titulu šampiona Italije i dva puta Kup, dok je sa Barselonom osvojio Kup kralja, a sa CSKA Kup Rusije.
U dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine nastupao je od 2008. do 2024. godine, upisao je 115 utakmica i postigao 18 golova. Bio je član nacionalnog tima koji je 2014. godine nastupio na Svetskom prvenstvu u Brazilu, do danas jedinom velikom takmičenju na kojem je selekcija BiH učestvovala od sticanja nezavisnosti.