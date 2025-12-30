Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler Miralem Pjanić odlučio je da stavi tačku na bogatu profesionalnu karijeru.

Čuveni as (35) potvrdio je u razgovoru za italijanski sportski list „Tutosport“ da se povlači iz fudbala. Pjanić je bez angažmana od juna, kada je okončao saradnju sa moskovskim CSKA.

Pogledajte njegovu foto galeriju:

Miralem Pjanić Foto: Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram

profimedia-0970667769.jpg
profimedia-0970667769.jpg
profimedia-0970667769.jpg
Pjanic1.jpg

Miralem Pjanić Izvor: Чемпионат