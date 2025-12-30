Rekao je zbogom fudbalu
Ovog fudbalskog majstora više nećemo gledati! Miralem Pjanić odlazi u penziju! /FOTO GALERIJA/
Proslavljeni fudbaler Miralem Pjanić odlučio je da stavi tačku na bogatu profesionalnu karijeru.
Čuveni as (35) potvrdio je u razgovoru za italijanski sportski list „Tutosport“ da se povlači iz fudbala. Pjanić je bez angažmana od juna, kada je okončao saradnju sa moskovskim CSKA.
Miralem Pjanić Foto: Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram
