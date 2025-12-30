Slušaj vest

Trener fudbalera Lečea Euzebio Di Frančesko suspendovan je danas na dve utakmice zbog vređanja sudije, preneli su italijanski mediji.

Di Frančesko je dobio crveni karton tokom utakmice protiv Koma 0:3 u subotu u Seriji A.

Prema izveštaju delegata, trener je izrekao "teške uvrede" sudiji, a svoj protest je nastavio i kada je izbačen sa klupe.

1/4 Vidi galeriju Nikola Štulić, Leće Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Disciplinska komisija kaznila je Milan sa 10.000 evra zbog kašnjenja početka utakmice od četiri minuta, što je bio ponovljeni prekršaj.

Leče mora da plati 8.000 evra, Lacio 7.000, a Fjorentina 5.000 evra jer su njihovi navijači tokom utakmica bacali razne predmete na teren.