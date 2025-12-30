BIO JE NA KORAK DO CRVENE ZVEZDE! Dušan Tadić otvoreno o ponudama!
Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić osvrnuo se na letošnja dešavanja u izboru nove sredine posle rastanka sa Fenerbahčeom.
U jednom momentu Tadić je bio na korak do Crvene zvezde, ali nije došlo do finalizacije transfera sa najtrofejnijim srpskim klubom.
Sada je Dušan Tadić, posle odlaska u Abu Dabi, prvi put progovorio o letu i ponudama koje je imao, u razgovoru sa najpoznatijim turskim novinarom Jagiza Sabundžogluom.
- Bilo je pomalo stresno. Imao sam puno opcija i u jednom trenutku sam bio zbunjen. Kada imaš previše izbora, onda želiš sve. Naravno, to nije moguće. Ne možeš da budeš na dva mesta u isto vreme. Ne volim da govorim konkretna imena iz poštovanja prema klubovima, ali istina je da je bilo interesovanja iz Španije, Italije, Grčke, Engleske i još nekih zemalja. Na kraju sam uveren da sam doneo pravu odluku - rekao je Tadić.
Tadić je na kraju odlučio da pojača ekipu iz Abu Dabija.
