Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić osvrnuo se na letošnja dešavanja u izboru nove sredine posle rastanka sa Fenerbahčeom.

U jednom momentu Tadić je bio na korak do Crvene zvezde, ali nije došlo do finalizacije transfera sa najtrofejnijim srpskim klubom.

Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije

Sada je Dušan Tadić, posle odlaska u Abu Dabi, prvi put progovorio o letu i ponudama koje je imao, u razgovoru sa najpoznatijim turskim novinarom Jagiza Sabundžogluom.

-  Bilo je pomalo stresno. Imao sam puno opcija i u jednom trenutku sam bio zbunjen. Kada imaš previše izbora, onda želiš sve. Naravno, to nije moguće. Ne možeš da budeš na dva mesta u isto vreme. Ne volim da govorim konkretna imena iz poštovanja prema klubovima, ali istina je da je bilo interesovanja iz Španije, Italije, Grčke, Engleske i još nekih zemalja. Na kraju sam uveren da sam doneo pravu odluku - rekao je Tadić.

Tadić je na kraju odlučio da pojača ekipu iz Abu Dabija.

