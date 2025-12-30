Slušaj vest

Fudbaleri Evertona savladali su Notingem Forest u gostima rezultatom 2:0 u meču 19. kola engleske Premijer lige.

"Karamele" su slavile trijumf golovima Garnera u 19. i Berija u 79. minutu, iako je srpski reprezentativac Nikola Milenković odigrao sasvim dobar meč.

Sjajan meč na "Stamford bridžu" odigrali su Čelsi i Bornmut, a pobednika nije bilo jer je meč završen rezultatom 2:2.

Sva četiri pogotka viđena su u prvom poluvremenu, a goleadu je otvorio Bruks u šestom minutu.

Izjednačio je Kol Palmer u 15. iz jedanaesterca, a preokret domaćinu doneo Enco Fernandes već u 23.

Ipak, Džastin Klajvert je posle četiri minuta vratio egal i on je opstao na semaforu do samog kraja.

Čelsi je ostao na petom mestu sa 30 osvojenih bodova, dok je Bornmut na 15. poziciji sa sedam manje.

Evo i razultata:

Utorak:

Barnli – Njukasl 1:2

Čelsi – Bornmut 2:2

Notingem Forest – Everton 0:2

Vest Hem – Brajton 2:2

Arsenal – Aston Vila 4:1

Mančester Junajted – Vulverhemptom 1:1

Četvrtak:

18.30 Kristal Palas – Fulam

18.30 Liverpul – Lids

21.00 Brentford – Totenhem

21.00 Sanderlend – Mančester siti

