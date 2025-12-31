Slušaj vest

Komisija za žalbe Fudbalskog saveza Srbije delimično je uvažila žalbu Dinama Jug iz Vranja i smanjila kaznu izrečenu tom klubu, pa će mu umesto pet biti oduzeta četiri boda u Prvoj ligi Srbije.

Time je okončan disciplinski postupak povodom incidenata koji su se dogodili nakon utakmice Dinamo Jug - OFK Vršac, odigrane u jesenjem delu prvenstva.

Disciplinska komisija FSS prvobitno je kaznila klub iz Vranja oduzimanjem pet bodova, ali je nakon razmatranja žalbe Komisija za žalbe odlučila da jedan bod vrati.

S obzirom na to da je odluka doneta po završetku jesenjeg dela prvenstva, i ukoliko ne usledi dalja žalba nadležnim međunarodnim instancama, Dinamo Jug će u nastavku takmičenja imati minus četiri boda. Klub je na terenu osvojio 34 boda, ali će sa 30 bodova pasti sa četvrtog na osmo mesto na tabeli.

Do kazne je došlo zbog teških incidenata po završetku meča sa OFK Vršcem, kada je više lica sa tribina ušlo u ograđeni deo terena, kao i u restriktivni prostor i hodnik ispred svlačionica, gde je došlo do opšte tuče.

Tom prilikom povređena su službena lica gostujućeg kluba, koja su udarana u predelu glave.

