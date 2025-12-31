Slušaj vest

Al Nasr je u 12. kolu Premijer lige Saudijske Arabije odigrao utakmicu bez pobednika na gostovanju Al Etifaku.

Meč je završen rezultatom 2:2, a Ronaldo je u 67. minutu postigao drugi gol za svoj tim. Uradio je to na bizaran način.

Žoržinjo Vajnaldum je doneo prednost domaćinu golom u 16. minutu, a Žoao Feliks je izjednačio u 47. minutu, a onda je u 67. došlo do preokreta.

Ronaldo je ustao sa zemlje i pokušao da se skloni sa putanje lopte prema golu nakon šuta Feliksa, ali nije uspeo to da uradi.

Lopta ga je pogodila u leđa i potpuno promenila pravac i prevarila golmana koji je završio u pogrešnoj strani.

Tako je Portugalac doneo veliko slavlje svom timu, ali Vajnaldum je u 80. minutu novim golom postavio konačnih 2:2.

Al Nasr je prvi na tabeli sa 31 bodom, a ovo je bila prva ligaška utakmica ove sezone u kojoj nije ostvario pobedu. Ekipa ima 10 pobeda i jedan remi uz 35 postignutih i sedam primljenih golova.

Al Etifak je osmi sa 16 bodova.

