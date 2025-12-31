Slušaj vest

Prva sezona na San Siru bila je puna izazova, ali danas je Strahinja Pavlović jedan od najstandardnijih i najbolje ocenjenih igrača Milana. U razgovoru za Kurir srpski reprezentativac govori o teškom startu u Italiji, odnosu sa Zlatanom Ibrahimovićem, fenomenu Luke Modrića, ali i o očekivanjima od novog selektora Veljka Paunovića i svemu onome što tek sledi.

Prva sezona u Milanu je bila teška - osmo mesto u Seriji A i promenljiva minutaža za vas. Sada je već situacija znatno drugačija kako za klub, tako i vas lično. Da li je u pitanju samo dolazak Alegrija ili se na San Siru desilo još nešto zbog čega sad igrate na vrhunskom nivou?

- Da, prva godina je bila jako teška. Imali smo nekih dobrih momenata, ali mnogo više onih loših. Uspeli smo da osvojimo jedan trofej i da izgubimo finale u borbi za drugi. Bila je dosta teška sezona, dok je ove dosta drugačije. Ipak je to prva godina i trebao mi je period adaptacije na novu ligu i novi sistem fudbala. Nekako je sad sve dosta lakše. Dobili smo novog trenera i počeli smo da igramo mnogo bolje. Samim tim i ja sam se ustalio u prvih 11. Igram standardno, igram sve utakmice i jako sam srećan zbog toga - počeo je razgovor Strahinja Pavlović za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Strahinja Pavlović Foto: nordphoto GmbH / Denkinger / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Nalazite se među igračima s najvećom minutažom i među najbolje ocenjenima na specijalizovanim sajtovima. Kako ste zadovoljni igrama u ovoj polusezoni?

- Mogu da kažem da sam zadovoljan i čitavom ekipom, kako sve dosad ide. Mislim da smo mogli još bolje, jer imali smo neke utakmice u kojima smo morali da pobedimo, ali smo ispustili bodove. Moramo da radimo na tim stvarima i da nam se više ne dešavaju. Takođe moramo da budemo maksimalno spremni na svim utakmicama, da budemo fokusirani i da ostvarimo ciljeve za ovu sezonu.

U jednom intervjuu ste rekli da vas je, pre dolaska u Milan, pozvao Zlatan Ibrahimović i da nakon toga niste razmišljali o svojoj odluci, a on je nedavno poručio da potpuno veruje u vas i da očekuje i još veći napredak. Kakav je odnos s njim otkako ste stigli u Milan?

- Zlatan je definitivno prvi čovek s kojim sam se čuo i s kojim sam pričao o svom dolasku u Milan. Od prvog momenta imam odličan odnos s njim. Komuniciramo dosta. Svi mi verujemo da možemo da napravimo dobre stvari ove sezone i treba da ostanemo zajedno i kao grupa da se borimo do kraja.

Kako ste dočekali dolazak Veljka Paunovića na mesto selektora, šta je prva stvar o kojoj ste razmišljali nakon toga?

- Imao sam dva selektora do sada. Kod Tumbakovića sam debitovao, s Piksijem sam proveo pet godina. Sad nam dolazi novi selektor. Imamo vere u njega i nadamo se da ćemo uspeti da napravimo neki veći rezultat. Neće biti lako, dosta ima i promena i dosta mladih igrača, ali ako budemo verovali i radili kako treba, sigurno ćemo se plasirati na neko sledeće takmičenje.

1/7 Vidi galeriju Strahinja Pavlović Foto: Nemanja Nikolić

Kao veoma mlad igrač ste stigli do 50 utakmica u reprezentaciji. Kako ocenjujete pređeni put s nacionalnim timom, koliko je moglo bolje i kako gledate na ono što tek sledi?

- Zadovoljan sam i jako ponosan na sebe zbog činjenice da sam već stigao do 50 nastupa. Za ovih pet-šest godina u reprezentaciji je bilo mnogo lepih stvari, ali je bilo i onih manje lepih, sigurno smo mogli i bolje. Mislim na velika takmičenja, na kojima smo stvarno mogli da napravimo bolji rezultat jer smo imali dobar kvalitet. Velika, velika šteta. Jako sam nezadovoljan što nismo uspeli da ostvarimo više. Ali eto... - zaključuje Strahinja Pavlović.

Mečevi: Nema odmora niti proslave

Već drugog dana 2026. godine Milan čeka utakmica u Seriji A. I to izuzetno bitna. Roso-neri gostuju ekipi Kaljarija, pa samim tim možemo da kažemo da za Pavlovića i društvo - nema ništa od proslave Nove godine. Profesionalne obaveze su surove u ovom slučaju.

1/18 Vidi galeriju Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

O saigraču: Luka Modrić je fenomen!

Luka Modrić je u 41. godini propustio samo jednu utakmicu u kupu, a i dalje igra na ozbiljnom nivou. Kako gledate na taj fenomen?

- On je zaista fenomen. Da čovek u tim godinama i dalje igra na takvom nivou i da je motor naše ekipe, to je nešto neobjašnjivo. Šta da kažem, nadam se da će još koju godinu da nastavi tako - uz osmeh će Strahinja Pavlović.

BONUS VIDEO: