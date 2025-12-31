FUDBALER OSUĐEN NA ZATVORSKU KAZNU ZBOG NESVAKIDAŠNJE PREVARE! Bio je reprezentativac, igrao u Premijer ligi, sada mora na robiju!
Ovu vest su objavili egipatski mediji.
Sobi (28) je uhapšen u julu po povratku iz Turske, gde je njegov klub Piramids obavio pripreme. Tereti se za falsifikovanje službenih dokumenata i za to da je druga osoba polagala ispite u njegovo ime na privatnom institutu za turizam i ugostiteljstvo u Gizi, u centralnom Egiptu, prenosi sajt "Tesaaworld".
Krivični sud u Gizi izrekao je Sobiju i još jednom optuženom kaznu od godinu dana zatvora sa prinudnim radom, trećeg je oslobodio, dok je četvrtom, koji je u bekstvu, izrečena kazna od 10 godina zatvora u odsustvu.
Pored zatvorske kazne, Sobi se suočava i sa četvorogodišnjom suspenzijom, nakon što je Sud za sportsku arbitražu (CAS) u novembru potvrdio kršenje antidoping propisa.
Sobi je za reprezentaciju Egipta odigrao 37 utakmica.
Karijeru je započeo u Al-Ahliju, pre nego što je 2016. prešao u Englesku, gde je nastupao za Stouk i Hadersfild. U Piramids je stigao 2020. iz Hadersfilda.
