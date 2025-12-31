Slušaj vest

Ovu vest su objavili egipatski mediji.

Sobi (28) je uhapšen u julu po povratku iz Turske, gde je njegov klub Piramids obavio pripreme. Tereti se za falsifikovanje službenih dokumenata i za to da je druga osoba polagala ispite u njegovo ime na privatnom institutu za turizam i ugostiteljstvo u Gizi, u centralnom Egiptu, prenosi sajt "Tesaaworld".

Krivični sud u Gizi izrekao je Sobi­ju i još jednom optuženom kaznu od godinu dana zatvora sa prinudnim radom, trećeg je oslobodio, dok je četvrtom, koji je u bekstvu, izrečena kazna od 10 godina zatvora u odsustvu.

Pored zatvorske kazne, Sobi se suočava i sa četvorogodišnjom suspenzijom, nakon što je Sud za sportsku arbitražu (CAS) u novembru potvrdio kršenje antidoping propisa.

Sobi je za reprezentaciju Egipta odigrao 37 utakmica.

Karijeru je započeo u Al-Ahliju, pre nego što je 2016. prešao u Englesku, gde je nastupao za Stouk i Hadersfild. U Piramids je stigao 2020. iz Hadersfilda.

