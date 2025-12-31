„Fudbalski klub Čukarički izražava zadovoljstvo što je imao priliku da poseti decu u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj. Potrudili smo se da na ovaj način ulepšamo prazničnu atmosferu štićenicima Centra i da im poželimo srećnu novu godinu. Ovo je samo jedna u nizu društveno korisnih akcija koje naš klub planira u narednom periodu, a deca su nam uvek u prvom planu. U našem klubu trenira više od 250 dečaka u raznim kategorijama. Omladinska škola je jedna od najboljih u Srbiji i posebno nam je zadovoljstvo u svakodnevnom radu sa decom. Želimo da i klinci iz Centra u Zvečanskoj imaju jednake uslove kao i sva ostala deca, a nadamo se da smo im ovom akcijom makar na kratko ulepšali predstojeće praznike“, kazao je tim menadžer Čukaričkog Dragan Mance.