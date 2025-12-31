Slušaj vest

Utakmica trećeg kola Afričkog kupa nacija između Ugande i Nigerije završena je pobedom Nigerije rezultatom 3:1, a selektor Ugande je imao ozbiljne muke.

On je nakon prvog poluvremena (1:0 za Nigeriju) promenio golmana Onjanga zbog povrede, a umesto njega je na gol stao Magula.

Međutim, samo 10 minuta nakon što je počelo drugo poluvreme Magula je dobio direktan crveni karton zbog odbrane van kaznenog prostora.

To znači da je na teren morao i treći golman reprezentacije Ugande Nafijan Alonzi.

Tri minuta nakon njegovog ulaska, odnosno u 62. minutu, Nigerija je preko Onjedike došla do 2:0, a isti igrač je bio strelac i u 67. minutu.

Jedini gol za Ugandu je postigao Mato.

Nigerija sa tri pobede iz isto toliko utakmica i devet bodova sa prvog mesta nastavlja takmičenje, dok je Uganda završila svoje učešće na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija pošto je osvojila samo jedan bod u Grupi C.

