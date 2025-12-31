Slušaj vest

Hansi Flik i Leon Gorecka bi mogli ponovo da sarađuju, ali pita se - Barselona.

Katalonski mediji, preciznije novinar Fernando Polo, otkrio je danas da je Gorecka lično pozvao Flika da mu poruči da je na raspolaganju i da bi rado kao slobodan agent potpisao za Barselonu.

Nije poznato da li je Flik spreman da ga dovede, posebno zbog činjenice da voli da se oslanja na mlađe igrače koje već ima u ekipi. Mark Bernal je projektovan kao dugoročno rešenje, a tu su i nezamenjivi Pedri, te Frenki de Jong, Mark Kasado i povratnik Gavi.

Na to treba dodati da je ove jeseni kao zadnji vezni odlično igrao i Erik Garsija, tako da deluje da je ta pozicija u Barseloni pokrivena i više nego dobro.

Inače, Gorecka je bio jedan od ključnih igrača u Flikovom Bajernu koji je 2019. godine osvojio šest trofeja. Tada su zajedno baš i razbili Barselonu rezultatom 8:2 u četvrtfinalu Lige šampiona.

Sada su na potezu Đoan Laporta i sportski direktor Deko...

Kurir sport / Sportske.net

