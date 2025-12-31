Slušaj vest

Antoan Semenjo je potencijalna zimska bomba, pošto je blizu transfera u Mančester siti, ali menadžer Bornmuta Andoni Iraola se nada da će igrati i protiv Arsenala.

Semenjo je bio asistent u utorak u remiju sa Čelsijem na "Stamford Bridžu", a već za vikend sledi novi težak test protiv Arsenala.

"Antoan igra veoma dobro i nadam se da ćemo moći da računamo na njega i za naredni meč i da će nastaviti da igra kao do sada. Mnogo je buke oko njega, ali moja briga kao trenera jedino je da nastavi da igra kao što je do sada dokle god je tu", rekao je Iraola.

Engleski mediji ističu da je transfer dogovoren, Semenjo je pristao na sve uslove i ugovor do 2031. godine, te da se očekuje da Siti uskoro aktivira klauzulu od 65.000.000 funti.

Semenjo je ove sezone jedan od najboljih igrača u Premijer ligi, pošto je na 18 utakmica dao devet golova i dodao tri asistencije.

