Slušaj vest

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić ponovo se nalazi na meti Juventusa!

Gazeta delo sport danas otkriva da bi Fabio Mireti mogao da napusti Juventus u januaru i da će u tom slučaju zamena biti - Lazar Samardžić.

Fabio Mireti je procenjen na 25.000.000 evra, a nalazi se na meti nekoliko italijanskih klubova.

Ukoliko ode, Samardžić je realna meta za Juventus, jer je i ranije bio na meti "stare dame".

1/10 Vidi galeriju Lazar Samardžić Foto: Starsport, Dusan Milenkovic/Starsport.rs

Spekuliše se da Samardžića prate i Fiorentina i Lacio, ali je Juventus definitivno najbolje rešenje.

On je ove sezone odigrao 19 utakmica za Atalantu, dao je tri gola i dodao dve asistencije.

Transfermartk procenjuje Samardžića na 15.000.000 evra, ali bi Atalanta sigurno tražila više, jer ga je upravo toliko i platila kada je dolazio iz Udinezea.

Što se tiče Miretija, Italijan se nije naigrao ove sezone, pošto je odigrao 10 utakmica, od toga samo šest u Seriji A, a na terenu je u svim takmičenjima proveo manje od 300 minuta.

Inače, Mireti je procenjen na milion manje i Juventus očekuje ponude od 25.000.000, pa ostaje da vidimo da li će Italijan otići i da li će Srbin biti najbolja moguća zamena.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: