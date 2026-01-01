DETONACIJA SA APENINA! Lazar Samardžić pred transferom karijere!
Srpski reprezentativac Lazar Samardžić ponovo se nalazi na meti Juventusa!
Gazeta delo sport danas otkriva da bi Fabio Mireti mogao da napusti Juventus u januaru i da će u tom slučaju zamena biti - Lazar Samardžić.
Fabio Mireti je procenjen na 25.000.000 evra, a nalazi se na meti nekoliko italijanskih klubova.
Ukoliko ode, Samardžić je realna meta za Juventus, jer je i ranije bio na meti "stare dame".
Spekuliše se da Samardžića prate i Fiorentina i Lacio, ali je Juventus definitivno najbolje rešenje.
On je ove sezone odigrao 19 utakmica za Atalantu, dao je tri gola i dodao dve asistencije.
Transfermartk procenjuje Samardžića na 15.000.000 evra, ali bi Atalanta sigurno tražila više, jer ga je upravo toliko i platila kada je dolazio iz Udinezea.
Što se tiče Miretija, Italijan se nije naigrao ove sezone, pošto je odigrao 10 utakmica, od toga samo šest u Seriji A, a na terenu je u svim takmičenjima proveo manje od 300 minuta.
Inače, Mireti je procenjen na milion manje i Juventus očekuje ponude od 25.000.000, pa ostaje da vidimo da li će Italijan otići i da li će Srbin biti najbolja moguća zamena.
Kurir Sport / Sportske.net
