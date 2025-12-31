Slušaj vest

Grafičar je klub velike tradicije i posebno mesto u timu sa Senjaka rezervisano je za legende.

U emisiji "Legende imaju reč" možete čuti priče iz nekih drugih dana kluba sa Senjaka i saznati kako je sve izgledalo nekada. Prvi gost ove emisije bio je legendarni golman Grafičara, Ivan Jevtić, koji je deo kluba sa Senjaka još iz kadetskih dana.

Imao je karijeru za ponos, prepunu neočekivanih obrta - stigao je do prvog tima Grafičara, zbog vojske završio van Beograda, sudbonosni put na more mu je promenio život, te je stigao i do Amerike gde se oprobao i u "indor fudbalu". Saigrač mu je bio i čuveni Vedad Ibišević, a pored toga što je bio golman, poslednji meč u karijeri proveo je na terenu kao igrač.

Uživajte u životnoj priči legende Grafičara, Ivana Jevtića!

