Jedan od najboljih defanzivaca svih vremena je bio na porodičnom odmoru u Brazilu u trenutku kada je saznao da ima problem.

Roberto Karlos je bio na pregledu zbog manjeg tromba na nozi, ali su analize utvrdile ozbiljan problem.

Doktori su odlučili da nekadašnjeg fudbalera pošalju na magnetnu rezonancu i tako je otkriveno da deo njegovog srca ne funkcioniše pravilno.

Odmah je zakazana operacija koja je trebalo da traje 40 minuta, ali je usled određenih komplikacija završena nakon gotovo tri sata.

Karlos je zadržan u bolnici kako bi lekari pratili njegovo stanje, a inostrani mediji, pre svih španski "AS" ističu da ne postoji životna opasnost.

Roberto Karlos je dobro poznato ime širom sveta. Sa reprezentacijom Brazila za koju je igrao 127 puta je 2002. godine bio prvak sveta.

Najveći trag je ostavio igrajući za Real Madrid, a tokom karijere je bio gudbaler Palmeirasa, Intera, Fenerbahčea, Korintijansa, Anžija i Delija.

