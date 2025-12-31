- OFK Beograd je dobio novog predsednika. Jednoglasnom odlukom Skupštine kluba, za predsednika je izabran Simo Krunić, dosadašnji trener i bivši fudbaler OFK Beograda. Simo Krunić na čelo kluba dolazi kao afirmisani sportski radnik, sa gotovo četiri decenije dugom fudbalskom karijerom. Kao jedan od najcenjenijih trenera u Srbiji, imao je ključnu ulogu u povratku OFK Beograda na veliku scenu, vodeći klub od trećeg ranga takmičenja do Superlige Srbije - objavljeno je na sajtu kluba.

- Poverenje koje mu je ukazano, rezultat je ne samo značajnih sportskih uspeha ostvarenih u poslednjim godinama, već i njegove snažne vezanosti za klub, kao i posvećenosti očuvanju tradicije, vrednosti i identiteta OFK Beograda. Imenovanje Krunića predstavlja važan korak u daljem razvoju kluba, uz jasnu ambiciju da OFK Beograd nastavi stabilan rast i afirmaciju kao moderan, organizovan i konkurentan fudbalski kolektiv, oslonjen na sopstveno znanje, snagu i viziju budućnosti. OFK Beograd ulazi u novu fazu sa predsednikom koji je već dokazao da zna kako da vodi klub, kako na terenu, tako i van njega, a sad i sa najodgovornije funkcije - zaključuje se u saopštenju.