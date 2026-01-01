Slušaj vest

U samom finišu 2025. godine iz Španije stiže iznenađujuća vest – Đerar Pike, odlučio je da se vrati profesionalnom fudbalu, iako je karijeru završio krajem 2022. godine.

Pike neće igrati revijalno niti u Kraljevskoj ligi fudbala 7 na 7 koju je sam osnovao, već se vraća u takmičarski ritam – u drugoj ligi Španije.

Đerar Pike Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Irene Vila Capafons/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji stub odbrane Barselone i španske reprezentacije, potpisao je za FK Andoru, klub čiji je vlasnik od 2018. godine, kada ga je preko kompanije Kosmos preuzeo iz pete divizije.

Prema navodima katalonskih medija, Pike bi mogao da debituje već 4. januara 2026. godine, na gostovanju protiv AD Seute u 20. kolu drugoligaškog takmičenja.

Bivši španski reprezentativac upisao je 102 nastupa i postigao pet golova u dresu „crvene furije“, dok je u Barseloni ostavio neizbrisiv trag.

Prilikom oproštaja od fudbala na Kamp Nou u novembru 2022. godine poručio je navijačima da će se jednog dana vratiti, naglasivši da Barselonu nikada neće napustiti – ni kao čovek, ni kao ideja.

Pored povratka na teren, Pike i dalje izaziva pažnju svojim stavovima o modernom fudbalu. Nedavno je u podkastu Ikera Kasiljasa ponovo govorio o potrebi promena, predlažući da utakmice koje se završe rezultatom 0:0 ne donose bodove nijednoj ekipi, jer, kako ističe, fudbal mora ostati pre svega – zabava.

Povratak jednog od najvećih defanzivaca Barselone ovog veka svakako će obeležiti početak 2026. godine i privući veliku pažnju javnosti, ali i ljubitelja fudbala širom Španije.

