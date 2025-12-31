Killijan Mbape povređen.
FRKA U MADRIDU! Povredio se Kilinan Mbape, veliki peh za Real!
Najbolji fudbaler Real MadridaKilijan Mbape pauziraće tri nedelje zbog povrede kolena, saopštio je kraljevski klub.
To znači da francuski reprezentativac neće igrati na završnici španskog Superkupa, koja će se od 7. do 11. januara održati u Saudijskoj Arabiji.
Kilijan Mbape i Simon Marčinjak Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
Mbape je ove sezone odigrao sve utakmice za Real, ukupno 24 i postigao 29 golova.
Real će u polufinalu španskog Superkupa, 8. januara, igrati protiv gradskog rivala Atletika.
U prvom polufinalu, dan ranije, sastaju Barselona - Atletik Bilbao.
