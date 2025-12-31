Slušaj vest

FK Partizan je u leto 2024. godine doveo Ibrahima Zubairua iz Jedinstva sa Uba, kao perspektivnog fudbalera koji se kalio u nižem rangu domaćeg fudbala.

Sada, kako prenosi "Meridian sport", Crvena zvezda želi da ove zime dovede brzonogog Adonija Ouandu, sadašnje krilo Voždovca!

Reč je o fudbaleru sličnih karakteristika koje poseduje Zubairu, a i razvojni put im je gotovo isti...

Ideja čelnika kluba iz Ljutice Bogdana je ta da Ouanda bude svojevrsni zalog za budućnost, a Voždovac traži 750.000 evra za momka rođenog 2005. godine.

Tokom jeseni je odigrao 21 utakmicu, postigao šest golova i upisao pet asistencija, a osim Zvezda je još nekoliko superligaša pitalo za njega, ali je svima preskup. Karakteriše ga izuzetna brzina i dobro napadanje prostora, a uz pasoš rodne Obale Slonovače, ima i kanadsko državljanstvo. Pre dolaska u Voždovac, nastupao je i za Metalac.

